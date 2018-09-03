На Тернопільщині 23-річний водій збив на смерть чоловіка і втік

03/09/2018 0
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Тіло невідомого чоловіка на проїжджій частині дороги вночі, 1 вересня, виявили працівники групи реагування патрульної поліції в місті Бучач.

Слідчі, виїхавши на місце події, з’ясували, що померлий – 54-річний мешканець райцентру, а травми на його тілі  отримані внаслідок автопригоди. Поліцейським вдалося розшукати водія втікача, який скоїв смертельну ДТП. Ним виявився 23-річний бучаччанин, який керуючи авто «ВАЗ-21093» вчинив наїзд на пішохода та втік з місця пригоди.

За даним фактом  відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 286 КК України, повідомляють у поліції.

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