На Тернопільщині 17-річний юнак напився до смерті

20/03/2018 0
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Алкоголь нерідко стає причиною летальних випадків. Не стала виключенням і нещодавня історія, яка трапилась на Тернопіллі з 17-річним хлопцем.

15 березня в лікарню Чорткова звернувся неповнолітній житель села Оришківці Гусятинського району. Хлопець скаржився на погане самопочуття після надмірного вживання алкоголю. Згодом, вранці 19 березня, його доправили в обласну дитячу лікарню. В пацієнта діагностували гострий панкреатит, сильне а алкогольне отруєння, повідомляють Тернополяни.

Того ж дня, близько 11-ої години в медзакладі зафіксували раптову смерть 17-річного юнака.

Слідів насильницької смерті на тілі неповнолітнього пацієнта виявлено не було. Тіло направили на проведення  судмедекспертизи. Очевидно, він помер через те, що організм не справився з отруєнням внаслідок вживання алкоголю.

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