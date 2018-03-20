На Тернопільщині 17-річний юнак напився до смерті

15 березня в лікарню Чорткова звернувся неповнолітній житель села Оришківці Гусятинського району. Хлопець скаржився на погане самопочуття після надмірного вживання алкоголю. Згодом, вранці 19 березня, його доправили в обласну дитячу лікарню. В пацієнта діагностували гострий панкреатит, сильне а алкогольне отруєння, повідомляють Тернополяни.

Того ж дня, близько 11-ої години в медзакладі зафіксували раптову смерть 17-річного юнака.

Слідів насильницької смерті на тілі неповнолітнього пацієнта виявлено не було. Тіло направили на проведення судмедекспертизи. Очевидно, він помер через те, що організм не справився з отруєнням внаслідок вживання алкоголю.