На Тернопіллі збудують елеватор на 20 тисяч тон

27/03/2017 Розмір тексту:

24 березня 2017 року було закладено та освячено перший камінь під будівництво нового елеватору на території підприємства-партнера ТОВ «Галицька зернова компанія» у селі Яструбове Козівського району.

Про це повідомляють на сайті компанії “Агропродсервіс”.

«Виробничі потужності компанії постійно зростають і тому виникла потреба у будівництві додаткових елеваторних комплексів», – говорить директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран.

За словами керівництва компанії, даний елеватор матиме об’єм 20 тисяч тон та слугуватиме для тимчасового зберігання зерна перед навантаженням та відправленням його залізничним транспортом клієнтам та покупцям.