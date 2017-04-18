На Тенопільщині “льотчик” на “BMW” влетів у будинок

18/04/2017 Розмір тексту:

За минулу добу на території краю трапилось дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими.

17 квітня, на лінію «102» надійшло повідомлення про автопригоду від жительки Заліщиків. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що на одній із вулиць районного центру водій транспортного засобу «БМВ» не впорався з керуванням та в’їхав в будинок.

В результаті аварії водій 1997 року народження отримав множинні забійні рани обличчя, а 17-річний пасажир, вивих кульшового суглобу.

Ще одну дорожньо-транспортну пригоду задокументували правоохоронці Чортківського відділу поліції. З закритим переломом тазу медики госпіталізували водія мотоциклу «МТ». Поліцейські встановили, що близько 18 години в селі Бичківці, водій двоколісника не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та здійснив зіткненням з автомобілем «VolkswagenGolf».

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.