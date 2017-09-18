На тему соціального партнерства

18/09/2017 Розмір тексту:

Іноді задаєш собі запитання: “В нашому суспільстві людина людині – вовк? Чи, хоча б, шакал? Ну, те, що гасло “Всі люди – брати!” для нашого соціуму – на віддалі кількох галактик, цілком зрозуміло. І все ж, чи здатні наші люди перейматися клопотами і проблемами ближнього? В ширшому сенсі: чи спроможні українці на справжнє, а не “показушне” соціальне партнерство? Для ілюстрації нагадаю досить “бородатий” анекдот…

Жили-поживали (майже як у казках) два брати. Жилося ї не так щоб дуже, отож вирішив старший податися у пошуках кращої долі за океан. Молодший же залишився тут зводити кінці з кінцями. Через рік телефонує старший брат до молодшого і бадьоро повідомляє, що він уже має власний бізнес, справи йдуть добре, підраховує прибутки…

– Як же це тобі вдалося? – запитує не без заздрощів молодший

– Та все просто – розповідає старший, – насушив я торбинку трави, пішов на галявину біля Білого Дому, сів – та й їм оту траву. Виходить Клінтон (Буш, Трамп…) та й запитує здивовано, що я тут роблю? Та, кажу, пане президенте, ось бачите – їсти нічого, доводиться сухою травою живитися… Замахав одразу Mister President руками, скликав своїх радників, одразу ж організували фонд сприяння і допомоги… Гроші потекли до мене, відкрив я власну компанію з виробництва вітамінізованої сушеної трави для кролів (дуже вони її собі вподобали), тепер ось думаю фабрику з виробництва кролячого м’яса відкрити. Словом, все ОК!

Наслухався молодший брат про таке “американське диво” і вирішив діяти за такою ж схемою. Пішов на вул. Банківську в стольному Києві, сів на клумбі та й став вищипувати та їсти травичку. Виходить тут котрийсь з наших верховних очільників (прізвище можна поставити будь-яке) та й запитує здивовано:

– Що ти тут робиш, любий друже?

– Та от бачите, пане президенте – відповідає бідолаха скрушно, – ледве кінці з кінцями зводжу, ось уже й траву мушу їсти, щоб якось вижити….

– Та що ж ти тут скубеш ту нещасну травичку?!! – аж обурився гарант, – ти піди он туди за Дніпро, на лівий берег – там трава на луках значно соковитіша!

У цій короткій анекдотичній розповіді спресовано багато тем: милосердя, підтримка з боку держави, можливість безперешкодного започаткування власного бізнесу, наявність соціальних ліфтів, відірваність влади від народу…. Словом, ті моменти, які вже давно вирішені в країнах, які ми називаємо цивілізованими. І які ми в себе, в Україні, лише безперестанку “пустопорожньо” декларуємо і пережовуємо. Як суху травичку…

Ігор Дуда