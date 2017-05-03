На Театральному майдані з’явиться брама з пляшок заввишки сім метрів

03/05/2017 Розмір тексту:

Стару тернопільську браму, яка була знищена під час війни, збираються відтворити на Театральному майдані. Брама буде складатися із двох колон – заввишки 7 метрів та шириною по 2,5 метри кожна.

Як розповідає ініціатор ідеї Михайло Гросуляк, каркас брами зроблять з металу, а основу викладуть з пляшок. Також браму планують підсвічувати.

Будують браму, як символ, організатори І фестивалю локальної їжі та культури «Тернопільська БРАМА», який пройде вже цими вихідними 5-6-7 травня на Театральному майдані. Окрім цього вони обіцяють організатори здивувати кулінарним рекордом – 400-метровою найдовшою ковбасою в Україні, виступами гуртів-фіналістів Євробачення «Сальто назад» та «The Hypnotunez» та багатьох інших.