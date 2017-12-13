На Театральному майдані зводять зимове містечко

13/12/2017 Розмір тексту:

У центрі Тернополя кипить робота над облаштуванням зимового містечка. Окрім прикрашання ялинки, комунальники взялися за встановлення наметів. Додамо, цього року на Театральному майдані знову працюватиме ковзанка.

Нагадаємо, урочисте запалення вогнів головної ялинки міста відбудеться 19-го грудня на Театральному майдані. До цього часу повністю облаштують новорічне освітлення фонтанів та вулиць міста, а також завершать прикрашати Новорічне дерево.

«Сподіваємося, що зимове містечко цього року радуватиме всіх нас. Хочемо зробити все так, щоб в центрі міста було цікаво і дорослим, і дітям. Як показав досвід минулого року, ковзанка в центрі міста сприяла розвагам для багатьох тернополян і гостей міста. Цього року ми також хочемо її облаштувати, а також зробимо все так, щоб тернополянам дарувати святковий новорічний настрій», – відзначив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.

«Файне зимове містечко» та ковзанка на Театральному майдані міста також запрацюють від 19-го грудня.

Софія Романська