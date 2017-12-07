На Театральному майдані відзначатимуть католицький Святий вечір

07/12/2017 Розмір тексту:

24 грудня на Театральному майдані Тернополя відбудеться Святий вечір. У центрі міста зберуться представники різних християнських конфесій, які підтримують святкування Різдва разом з більшістю країн світу – 25-го грудня.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила встановити додатковий вихідний день в Україні – 25-го грудня для святкування Різдва. Таким чином держава задекларувала свою єдність у святкуванні Різдва з багатьма країнами. Відтак цього дня у столиці, а також в багатьох інших містах України, заплановані урочистості.

Тернопіль теж приєднується до святкування Різдва з усім християнським світом. 24-го грудня у неділю в центрі міста відбудеться Святий вечір. У програмі: Різдвяні пісні, молитва за Україну та різноманітні частування.

«Ми готуємо для тернополян та гостей міста свято. Хочемо зробити спільний Святий вечір 24-го грудня. Сподіваємося, що до нас приєднаються не тільки представники Римо-католицької та протестантських церков, а й багато інших християн. Готуємо концертну програму. Урочистості відбудуться на сімнадцяту годину. Будемо раді всім, хто приєднається до свята», – каже співорганізатор дійства Лідія Волощук.

До слова, святкування Різдва разом з усім світом вже практикували в Тернополі минулого року. Цьогоріч традицію вирішили продовжити.

Софія Романська