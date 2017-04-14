На Театральному майдані відтворять життя і смерть Ісуса Христа

14/04/2017 Розмір тексту:

Тернополян і гостей міста запрошують разом святкувати Пасху на Театральному майдані.

Сімнадцятого квітня о сімнадцятій годині на Театральному майдані у Тернополі святкуватимуть Пасху. У програмі – спів об’єднаного хору і сценічне відтворення життя і смерті Ісуса Христа. В урочистостях братимуть участь представники різних національностей.

Двісті осіб, це представники різних церков і національностей, співатимуть пасхальні пісні. Також на майдані відбудеться театралізоване дійство, у якому відтворять життя і смерть Ісуса Христа.

Пасхальні урочистості відбуватимуться з нагоди 500-річчя Реформації, яке відзначають в Україні упродовж 2017-го року. Відповідний указ підписав Президент Петро Порошенко. Він закликав представників євангельських церков до проведення різноманітних соціальних і релігійних заходів.

«Сімнадцятого квітня о сімнадцятій годині – це другий день Пасхальних свят ми запрошуємо приєднатися до святкування Пасхи на Театральному майдані. Там відбудуться масові урочистості: це спів величезного хору, театралізоване дійство, у якому буде відтворено події давнини – з життя Ісуса Христа, а також Його смерть і воскресіння. Також у цьому заході братимуть участь фіналісти конкурсу «Файна пісня для Ісуса». Тож ми запрошуємо всіх тернополян і гостей міста», – відзначає керівник організаційного комітету при облдержадміністрації з відзначення 500-річчя Реформації в області Олег Саган.

Сотні молодих людей з різних тернопільських церков готуються до Пасхального спектаклю, який відтворюватиме події з життя Ісуса Христа: від народження до розп’яття на Голгофі. «Коли ми святкуємо Пасху, ми згадуємо всю працю, яку Христос звершив для нас. Сповідуємо любов Бога до нас, яку Він проявив у Своєму Єдинородному Сині Ісусі. Він народився від святої Діви Марії, стався людиною. Прожив земне життя як людина. Вийшов на місійну працю. Проповідував слово, яке Господь Йому давав і виконав волю небесного Отця, щоб врятувати людину від вічної загибелі», – каже єпископ об’єднання церков ХВЄ в області Віталій Яцюк.

Служителі християнських церков закликають більше задумуватися над духовних змістом Пасхи і значенням цього свята для людства. Всіх жителів краю закликають приєднатися до святкування цього великого християнського свята на Театральному майдані 17 квітня о 17 годині.

Софія Романська