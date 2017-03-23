На Театральному майдані у Тернополі безкоштовно робитимуть флюорографію

23/03/2017 Розмір тексту:

24 березня – Всесвітній День боротьби з туберкульозом. З метою профілактики цього захворювання у центрі Тернополя організовують безкоштовне рентген-обстеження, яке зможуть пройти всі охочі.

Минулого року на Тернопільщині виявили негативну тенденцію щодо збільшення кількості хворих на туберкульоз, показник захворюваності зріс на 16%. Найбільше хворих на туберкульоз зафіксовано у Бережанському, Підгаєцькому і Кременецькому районах.

«Загалом за останні п’ять років захворюваність на туберкульоз в області почала зменшуватися. Але негативна тенденція відновилася у 2016-му році, тоді в області на диспансерний облік взяли 475 хворих цією недугою. Склалася непроста ситуація з людьми, які підхопили мультирезистентний туберкульоз, адже він не піддається лікуванню. Також частина тих, хто підхопив туберкульоз – люди, які зловживали алкоголем», – каже заступник головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру з лікувальної роботи Тетяна Романів.

Минулого року в області померло від туберкольозу 67 людей. Лікарі наголошують: більшість хворих з соціально незахищених верств населення. Жителям краю нагадають: рентген-обстеження необхідно проходити, як мінімум, раз на два роки.