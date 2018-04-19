На Театральному майдані Тернополя відбудеться Молитва за Україну

19/04/2018 0
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Цієї неділі, 22 квітня, на Театральному майдані Тернополя відбудеться Молитва за Україну. Молитимуться за єдність церкви в Україні та утворення єдиної помісної Церкви. Розпочнеться молебень о 13.00 год.

Дана акція має неабияке значення в умовах, коли в Україні чекають на створення єдиної помісної православної церкви. Адже єдиний народ можливий лише за єдиної церкви.

У четвер, 19 квітня, нагадаємо, Верховна Рада України підтримала офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням про Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні.

А напередодні, 17 квітня, на зустрічі з лідерами фракцій Верховної Ради президент Петро Порошенко повідомив, що УПЦ КП і УАПЦ підписали звернення до Константинопольського патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію нової помісної православної церкви України.

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