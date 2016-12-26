На Театральному майдані відзначають католицьке Різдво. ВІДЕО

25/12/2016 1
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Три дні – з 25 по 27 грудня Тернопіль спільно з усім світом святкує католицьке Різдво.

Як розповів директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, у нашому місті цьогоріч, чи не вперше запланували таку насичену програму на католицьке Різдво, пише сайт Тернополяни.

«Спільно з католицькими церквами та студентами–іноземцями, які навчаються у нас і святкують 25-27 числа Різдво, ми вирішили організувати на нашому «Зимовому містечку» дійства з колядками, з автентичними традиціями тих регіонів, звідки вони приїхали», – розповів Тарас Ковальчук.

Також в рамках святкування, сьогодні, 27 грудня  на Театральному майдані проходить концерт польського народного колективу з міста Ниса.

«Ми запланували багато заходів протягом трьох днів. Будуть частування та працюватимуть всі локації», – зауважив пан Тарас.

 

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Коментарі (1)

Андрій

26/12/2016

Спільно з Католицькими церквами?) Практично все організували Євангельські церкви Тернополя, за яких навіть ні слова тут не сказано! Ганьба!

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