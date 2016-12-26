На Театральному майдані відзначають католицьке Різдво. ВІДЕО

Як розповів директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, у нашому місті цьогоріч, чи не вперше запланували таку насичену програму на католицьке Різдво, пише сайт Тернополяни.

«Спільно з католицькими церквами та студентами–іноземцями, які навчаються у нас і святкують 25-27 числа Різдво, ми вирішили організувати на нашому «Зимовому містечку» дійства з колядками, з автентичними традиціями тих регіонів, звідки вони приїхали», – розповів Тарас Ковальчук.

Також в рамках святкування, сьогодні, 27 грудня на Театральному майдані проходить концерт польського народного колективу з міста Ниса.

«Ми запланували багато заходів протягом трьох днів. Будуть частування та працюватимуть всі локації», – зауважив пан Тарас.