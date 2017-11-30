На Театральному майдані почали встановлювати “новорічне дерево”. ФОТО

30/11/2017 Розмір тексту:

Монтаж ялинки розпочався на Театральному майдані міста. Працівники комунальних служб привезли каркас новорічної красуні та почали його встановлювати. Засяє ялинка на День Святого Миколая 19-го грудня.

До прикрашання ялинки закликають долучатися жителям міста. Кожен може підготувати красиву іграшку та почепити її на новорічну красуню. Радять надавати перевагу синьо-жовтим кольорам. Оскільки цьогорічна ялинка сяятиме патріотичними тонами. Як розповідають в управлінні ЖКГ, вже сформована концепція вигляду новорічної красуні. Обіцяють, що вона буде цього року по-особливому привабливою.

«Ми цього року завчасно взялися за облаштування головної ялинки міста. Хочемо зробити її по-особливому гарною. Також готові прийняти іграшки від тернополян. Тож закликаємо усіх приєднуватися. Це буде наша спільна ялинка, вона всім створюватиме новорічний настрій», – кажуть в управлінні ЖКГ.

Окрім ялинки, комунальники беруться до облаштування іншої святкової ілюмінації. Робота триватиме до дев’ятнадцятого грудня.

Софія Романська