На Театральному майдані почали встановлювати “новорічне дерево”. ФОТО
Монтаж ялинки розпочався на Театральному майдані міста. Працівники комунальних служб привезли каркас новорічної красуні та почали його встановлювати. Засяє ялинка на День Святого Миколая 19-го грудня.
До прикрашання ялинки закликають долучатися жителям міста. Кожен може підготувати красиву іграшку та почепити її на новорічну красуню. Радять надавати перевагу синьо-жовтим кольорам. Оскільки цьогорічна ялинка сяятиме патріотичними тонами. Як розповідають в управлінні ЖКГ, вже сформована концепція вигляду новорічної красуні. Обіцяють, що вона буде цього року по-особливому привабливою.
«Ми цього року завчасно взялися за облаштування головної ялинки міста. Хочемо зробити її по-особливому гарною. Також готові прийняти іграшки від тернополян. Тож закликаємо усіх приєднуватися. Це буде наша спільна ялинка, вона всім створюватиме новорічний настрій», – кажуть в управлінні ЖКГ.
Окрім ялинки, комунальники беруться до облаштування іншої святкової ілюмінації. Робота триватиме до дев’ятнадцятого грудня.
Софія Романська
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