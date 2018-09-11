На Театральному майдані молилися за Україну. ФОТО

11/09/2018 Розмір тексту:

З нагоди Дня Подяки у Тернополі відбулася масова молитва за Україну. Люди просили в Бога миру в державі, а також соціально-економічного благополуччя.

«Відмінний маркетинг починається з простого і щирого «Дякую!», – каже тернополянин Юрій Притика. Він переконаний: саме вдячність – це ключ до успіху, кожної людини, а відтак і суспільства».

Представники багатьох тернопільських християнських церков зібралися на Театральному майдані, щоб помолитися за Україну. «Молитва за Україну – це важлива частина нашого свята. Ми закликали усіх тернополян і гостей міста приєднатися до цієї молитви, адже для нас так важливо сьогодні, щоб Україна нарешті здобула мир і процвітання», – каже співорганізатор заходу Олег Саган.

Приєдналися до урочистостей золотий саксофоніст Ігор Рудий, виконавці Олег і Олена Майовські, «Оркестра волі», Об’єднаний хор протестантських церков Тернополя, що налічує близько ста співаків.

Взяв участь у Святі Подяки, яке відбулося у рамках відзначення 1030-ої річниці хрещення Київської Русі, і голова облдержадміністрації Степан Барна.

«У «Свято Подяки» хочу подякувати Господу за нашу землю, що Він дав можливість зберегти країну від російського окупанта. Дякую, кожному, хто вірить і утверджує Українську державу».

Софія Романська