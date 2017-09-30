На Театральному майдані будуть дякувати Богу за врожай

30/09/2017 Розмір тексту:

На Театральний майдан Тернополя звозять найкращі зразки врожаю з полів області.

У неділю об одинадцятій годині на Театральному майдані Тернополя представлять найкращі зразки врожаю, вирощеного на полях області. Представники різних церков краю проведуть спільне богослужіння, на якому дякуватимуть Богові за врожай.

До центру міста вже звозять різні овочі і фрукти. У неділю вони будуть представлені в оригінальній композиції.

«Цілий рік працювали наші люди, щоб зібрати граний врожай. І ми його зібрали. Відомо, що Тернопільщина – це аграрний регіон. І саме цього року наш край зібрав майже найкращий результат в країні. Ми вдячні Богові за те, що маємо таку гарну родючу землю і за погоду, яка сприяла врожайності. Хочемо наочно показати все те, що зібрали наші люди і разом помолитися і подякувати Богові за все те, що він нам дає. Запрошуємо всіх тернополян, жителів області приєднуватися», – каже співорганізатор свята Олег Саган.

Свято подяки проводять у Тернополі вперше, організатори сподіваються що воно стане традиційним.

Софія Романська