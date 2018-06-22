На свято випускників до Тернополя приїхала молодь з Франції. ВІДЕО

22/06/2018 0
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Французькі міфи про Україну і їх розвінчування. Коли дружба не знає кордонів. 6 молодих людей із Тулузи приїхали до нашого міста на запрошення тернопільської школярки.

Соломія Господарська минулого літа, навчаючись у Франції, розповіла тамтешнім друзям про традицію українського випускного вечора. Ті так зацікавились, що дівчина вирішила запросити їх на своє останнє шкільне свято, аби вони усе побачили на власні очі.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

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