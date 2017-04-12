На свята у Тернополі курсуватиме більше маршруток до кладовищ

12/04/2017 Розмір тексту:

Напередодні Великодня тернополяни можуть доїхати до міських цвинтарів у Підгородньому та біля Львівської траси декількома маршрутами. До кладовища у Підгородньому курсують маршрутки №11, 27 та 30, а до другого – №32. Наказ, який зобов’язує перевізників довозити городян на кладовища діє з початку квітня.

– Є наказ, який функціонує вже не менше 10 днів, у якому чітко розписано, як перевізники мають курсувати до кладовищ, як у напрямку Львівської траси, так і до кладовища у Підгородньому, – повідомив Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – Щодня маршрутки №11, 27 і 30 курсують через одну до кладовища у Підгородньому. Збільшено кількість рейсів і по маршруту №32, який їде до кладовища на Львівській трасі. Їздять вони з 10.00 до 19.00 з інтервалом приблизно у 15 хвилин, мають відповідні таблички з написом «На кладовище». Від пасажирів наразі не було зауважень, що є проблема добратися до цвинтаря.

На другий день Великодніх свят кількість одиниць транспорту, які їхатимуть на цвинтар ще збільшать.

– На Великодні свята, зокрема у вівторок, до кладовищ будуть їхати не через одну, а всі маршрутки, які будуть на лінії. Крім того, у Підгороднє будуть курсувати три одиниці соціальних автобусів 1-А місткістю 100 пасажирів, і пільгові категорії населення зможуть їхати ними в необмеженій кількості, а не три-чотири пільговики, як зазвичай.

Ольга Трач