Поліцейські закликають тернополян не зловживати алкоголем на свята

05/04/2018 Розмір тексту:

Не забувати про безпеку, не зловживати алкоголем та не порушувати громадський порядок – закликають правоохоронці краю.

Більше півтори тисячі працівників Національної та патрульної поліції забезпечуватимуть громадський порядок та спокій мешканців Тернополя і області у період Великодніх свят.

За словами заступника начальника ГУНП Тернопільщини Михайла Білецького, у Пасхальні дні правоохоронці Нацполіції перейдуть на посилений варіант несення служби.

– З третього по сьоме квітня працівники поліції спільно із працівниками ДСНС обстежуватимуть культові споруди на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та легкозаймистих речовин. Бо всі ми знаємо, що на великі свята в церквах збираються люди. Тому як рятувальники, так і правоохоронці закликають усіх бути особливо обережними, уважними та відповідальними.

Начальники відділів та відділень ГУНП Тернопільщини зустрічатимуться з представниками релігійних конфесії щодо почергового користування культовими спорудами та недопущення виникнення конфліктних ситуацій на міжконфесійному ґрунті.

– В ніч з 7 на 8 квітня на території Тернопільської області у 1282 культових спорудах усіх населених пунктах краю відбудуться релігійні відправи з нагоди святкування Пасхи. Очікується, що участь у даних заходах візьме близько 540 тисяч громадян. Для забезпечення публічної безпеки під час відправ за кожною церквою будуть закріплені працівники поліції, а це близько півтори тисячі правоохоронців.

Стежитимуть за правопорядком у Тернополі та області і підрозділи поліції особливого призначення та військовослужбовці Національної гвардії. Посилений нагляд слід очікувати і на автошляхах краю.

– У свята, як свідчить статистика, трапляється чимало квартирних крадіжок та інших злочинів. Злодії найчастіше забираються до чужих помешкань, коли господарі залишають їх на тривалий час без нагляду. Тому працівники органів внутрішніх справ приділятимуть особливу увагу охороні правопорядку в громадських місцях, профілактиці різноманітних правопорушень.

За найменшої підозри щодо сторонніх осіб, які у ці дні без діла тиняються біля будинку чи квартири, повідомляйте дільничного інспектора, патрульних поліцейських або телефонуйте до чергової частини на лінію “102”. Намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих осіб, радять у відділі комунікації поліції Тернопільської області.