На свята до міських кладовищ курсуватимуть додаткові автобуси

04/04/2018 Розмір тексту:

З метою створення сприятливих умов для мешканців міста щодо відвідання та впорядкування могил рідних та близьких, у передсвяткові та святкові дні призначені додаткові рейси до міського кладовища в с. Підгороднє.

Зокрема, до 7 квітня та з 11 квітня до 14 квітня з 10.00 до 19.00 год. рейси здійснюватиме кожен другий автобус №№ 11, 27, 30.

8, 9, 10 та 15 квітня рейси до міського кладовища в с. Підгороднє здійснюватиме кожен автобус №№ 11, 27, 30.

Також у ці дні буде здійснений посилений контроль за дотриманням водіями затверджених розкладів руху на автобусних маршрутах №№ 5, 5а, 8, 11, 18, 27, 30, 31, 32 та тролейбусному маршруті №8, який курсує до Микулинецького кладовища.