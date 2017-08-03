На Степана Барну подають до суду за наклеп. ВІДЕО

03/08/2017 Розмір тексту:

Під час вчорашньої сесії Тернопільської облради громадський активіст Андрій Об’єщик повідомив, що має намір подати до суду на керівника Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну за наклеп.

Як повідомляє Про все, йдеться про ситуацію, коли громадські активісти спілкувалися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом під час його візиту до Тернополя. Вони почали надавати критичну інформацію про бездіяльність місцевої влади, хотіли розповісти про розкрадання коштів при ремонті об’єктів, порушені десятки кримінальних справ. Натомість Степан Барна швидко перебив активіста Андрія Об’єщика, сказавши, що не потрібно займатися рекетом.

Вчора громадські активісти мали розмову з керівником облдержадміністрації. Просили надати конкретні факти рекетирства. Натомість керівник ОДА не назвав нічого. Відтак, активісти відмовилися потиснути простягнуту руку Барни. Більше того, вони звернулися до керівників правоохоронних органів з проханням надати інформацію про такі порушення закону.

Аналогічна справа у суді зараз розглядається між активістами та начальником управління капітального будівництва Кузяком. Чиновник заявив у ЗМІ, що Об’єщик втмагав гроші. Згодом правоохоронці встановили, що навіть розмови між ними не було.

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