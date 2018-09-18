На справу ішли в рукавицях: двоє братів-підлітків пограбували сільську крамницю

18/09/2018 Розмір тексту:

До злочину двоє братів 15 та 12 років підготувалися заздалегідь. На протиправне вирушили вночі, взявши з собою плоскогубці та рукавиці.

Крадіжку з торгового закладу в одному із сіл Шумського району виявила вранці власниця. У магазині був безлад, а з полиць зникло чимало товару. Про факт злочину жінка повідомила співробітників поліції.

Правоохоронці встановили, що невідомі проникли до крамниці через запасний вихід, шляхом пошкодження дверей. На слід магазинних злодіїв вийшли співробітники поліції.

Причетними до протиправного виявилися двоє місцевих мешканців – неповнолітні брати. Старший 15-річний хлопець запропонував меншому брату залізти до місцевої крамниці. Той погодився. Аби батьки нічого не запідозрили, школярі вночі вилізли зі свого помешкання через вікно.

До магазину проникли з іншого виходу через шибку над вхідними дверима. Опинившись всередині, почали згрібати продукти у пакети. Аби не залишати відбитків, працювали у рукавицях. Такий спосіб, як згодом розповів правоохоронцям старший хлопець, він бачив у кіно.

Загалом зібрали 10 пакетів з товаром. З крамниці вже вийшли, зірвавши плоскогубцями замок на дверях. Крадене хлопці вирішили заховати неподалік, щоб перечекати, а згодом повернутися. Проте скористайся товаром не вдалося. За попередньою інформацією, сума збитків – майже 2500 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.