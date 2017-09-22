На Сонячному п’яний чолов’яга “пом’яв” поліцейський автомобіль

У той час, до службового автомобіля підійшов 62-річний чоловік, почав нецензурно лаятися і ображати патрульних поліцейських. Інспектори зробили йому зауваження і попросили припинити правопорушення. Однак громадянин не реагував, почав шарпати за формений одяг і в люті вдарив службовий автомобіль. Через це на ньому утворилася невелика вм’ятина.

Патрульні одразу затримали його і доправили до відділку поліції. На дебошира охоронці порядку склали 3 протоколи – за злісну непокору поліцейським, дрібне хуліганство та появу у громадському місці в нетверезому стані.

Такі ж адмінматеріали склали інспектори на іншого правопорушника близько 14-ї години.

– Рухаючись на вулиці Чехова, ми помітили чоловіка, який лежав на землі, неподалік зупинки громадського транспорту, – розповідає патрульна Олександра. – Ми подумали, що йому погано і негайно зупинилися. Однак чоловік виявився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одразу накинувся на нас з лайкою та кулаками.

Патрульні оперативно спрацювали, затримали його та доставили до відділку поліції, повідомляють в Управлінні патрульної поліції.