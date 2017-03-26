На скандальній будові у парку впав кран. ФОТО

26/03/2017 Розмір тексту:

Обвалилась вантажна стріла у Тернополі біля торгового центру “Орнава”. Краном пробило металеву огорожу, пошкодило бруківку на доріжці.

На місці працювали будівельники. Доріжкою часто ходять люди, але в той час там не було нікого, повідомляє Доба.

Фото оприлюднили в групі “Від Тарнополя до Тернополя”.

Нагадаємо, поблизу “Орнави” будують великий розважальний центр.