На шляхах Тернопільщини майже кожних 100 годин гине людина

10/11/2017 Розмір тексту:

Шістдесят четверо людей загинуло, 575 отримало травми в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилася на автошляхах Тернопільської області. За даними відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, від початку року на автодорогах нашого краю зареєстровано 506 аварій з потерпілими.

Лише за добу, з 9 на 10 листопада, на Тернопільщині трапилося сім аварій, де травмувалося девять осіб, а дві людини загинуло, повдіомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Перевищення швидкості, порушення правил маневрування, водіння в нетверезому стані та порушення пішоходами правил дорожнього руху – основні причини дорожньо-транспортних пригод у Тернополі та області. Найбільше людей загинуло в результаті зіткнень автомобілів та через наїздина пішоходів.

Слідчі кажуть, що людський фактор та нехтування правил дорожнього руху – результати цієї невтішної статистики.

Проте винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованістьпішоходів, а саме перехід дороги в недозволеному місці, ходьба уздовж та несподіваний вихід на проїжджу частину – ще одна причина травмування та смертей.

Правоохоронці стверджують, що більшість аварій можна запобігти — необхідно лише виконувати правила дорожнього руху, а й дотримуватисякультури водіння, стежити за технічним станом автомобіля і звертати увагуна небезпечні дорожні обставини.

Водії, сідаючи за кермо автівки, будьте обережні та пам’ятайте, що життязанадто дороге, щоб поспішати. Аналогічне стосується і пішоходів – не поспішайте та переходьте дорогу в дозволених місцях, а найголовніше – будьте обережними!