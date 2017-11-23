У Тернополі кавказці пограбували аптеку

23/11/2017 Розмір тексту:

21 листопада о 18 годині в аптеці, що за адресою вулиця Лесі Українки,1 в обласному центрі двоє невідомих осіб вчинили розбійний напад на провізора. З каси забрали понад чотири тисячі гривень.

Зі слів потерпілої, до приміщення аптеки зайшли двоє чоловіків. Єдине, що встигла розгледіти жінка, що це були молоді люди віком приблизно 25-30 років, один зростом приблизна 170 см, інший -180 см, одягнуті в темні куртки. На головах у них були шапки чорного кольору, котрі зловмисники, щойно зайшовши до приміщення, натягнули на обличчя. Розмовляли іноземною мовою, схожою на мову кавказького регіону.

Один зі зловмисників одразу кинувся до продавця і оглушив її електрошокером. З каси нападники забрали 4400 гривень і втекли.

Поліцейські звертаються до всіх, хто міг бути очевидцем злочину чи бачив зловмисників, телефонувати у Тернополі: (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 259 15 18 або 102.