На Східному зіткнулися “Мерседес” і “Ауді”. ФОТО

02/07/2017 Розмір тексту:

Аварія сталась у п’ятницю, 30 червня, на вулиці Протасевича.

За попередньою інформацією, автопригода трапилась за участі двох транспортних засобів – “Mercedec-Benz Vito” та “Audi A3”, – повідомляє сайт 0352.ua.

Відомо, що 27-річний водій “Ауді” рухався по головній дорозі, а водій “Мерседеса” порушив ПДР і не пропустив авто.

Швидка медична допомога водія “Ауді” госпіталізувала у лікарню, під час аварії він отримав травми.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група.