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На Східному зіткнулися “Мерседес” і “Ауді”. ФОТО
02/07/2017 0
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Аварія сталась у п’ятницю, 30 червня, на вулиці Протасевича.
За попередньою інформацією, автопригода трапилась за участі двох транспортних засобів – “Mercedec-Benz Vito” та “Audi A3”, – повідомляє сайт 0352.ua.
Відомо, що 27-річний водій “Ауді” рухався по головній дорозі, а водій “Мерседеса” порушив ПДР і не пропустив авто.
Швидка медична допомога водія “Ауді” госпіталізувала у лікарню, під час аварії він отримав травми.
На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група.
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