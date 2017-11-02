На Східному водій BMW збив на смерть пішохода. ФОТО

02/11/2017 Розмір тексту:

Під колесами автомобіля загинув чоловік. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Тернополі на вулиці Протасевича першого листопада близько 23:00. Про аварію на лінію “102″ повідомив місцевий житель. Він заявив, що невідомий автомобіль збив людину та втік.

На місце пригоди виїжджала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, водій автомобіля не тікав, він від’їхав кілька метрів та зупинився.

За кермом BMW-525 був житель села Малий Ходачків, 1998 року народження. Кермувальник їхав в напрямку Збаразького кільця, коли на проїжджу частину вийшов чоловік. Він переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Водій не встиг пригальмувати і невідомий опинився під колесами авто. Травми потерпілого виявилися несумісними з життям. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотичне сп’яніння, повідомляє Досьє 102.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого. Вони просять придивитися до чоловіка, можливо хтось його знає чи має координати рідних.

Загиблому на вигляд близько 25 років, був одягнутий в джинси синього кольору, бордову кофту та червону байкову куртку з темними рукавами. При собі не мав ні документів, ні мобільного телефону. Очевидці кажуть, що перед ДТП його бачили в клубі Амстердам.

Будь-яку інформацію про невідомого можна повідомити за номерами телефонів: 27-11-70 або на лінію “102″.