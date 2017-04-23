На Східному тролейбус потрапив у ДТП

23/04/2017 0
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Аварія трапилась на перехресті вул. Протасевича та просп. С. Бандери, у неділю, 23 квітня близько 19.20.

Водій автомобіля Daewoo Lanos в’їхав в тролейбус №177, повідомляє “20 хвилин“.

Водія легкового автомобіля забрала швидка. Зараз на місці події працюють патрульні, коментує прес-служба управління патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

За словами очевидців у автомобіля Lanos від удару відлетіло переднє крило і бампер.

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