На Східному тролейбус потрапив у ДТП

23/04/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась на перехресті вул. Протасевича та просп. С. Бандери, у неділю, 23 квітня близько 19.20.

Водій автомобіля Daewoo Lanos в’їхав в тролейбус №177, повідомляє “20 хвилин“.

Водія легкового автомобіля забрала швидка. Зараз на місці події працюють патрульні, коментує прес-служба управління патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

За словами очевидців у автомобіля Lanos від удару відлетіло переднє крило і бампер.