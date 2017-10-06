На Східному дуже п’яний водій збив жінку. ФОТО

06/10/2017 Розмір тексту:

Патрульні продовжують реєструвати ДТП за участі водіїв, які керують автомобілем напідпитку.

Так, 5 жовтня близько 22-ї години на вулиці Слівенській 38-річний водій Opel Vivaro здійснив наїзд на 32-річну жінку. Її з тілесними ушкодженнями карета швидкої доставила до лікарні.