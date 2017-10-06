На Східному дуже п’яний водій збив жінку. ФОТО

06/10/2017 0
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Патрульні продовжують реєструвати ДТП за участі водіїв, які керують автомобілем напідпитку.

Так, 5 жовтня близько 22-ї години на вулиці Слівенській 38-річний водій Opel Vivaro здійснив наїзд на 32-річну жінку. Її з тілесними ушкодженнями карета швидкої доставила до лікарні.

Патрульні поліцейські, приїхавши на виклик, помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

«Чоловік комусь телефонував і нервово кричав у слухавку: «Я людину збив!»», – розповідає патрульна Світлана.

Кермувальник погодився пройти алкотест. Результат драгера – 2,59 проміле. Це майже у 13 разів перевищувало допустиму норму.

На місці події працювали слідчі. На водія полісмени протокол за керування напідпитку, повідомляють у патрульній поліції.

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