На Східному через аварію утворилися затори. ФОТО

28/09/2017 0
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Аварія сталася через іншу чорну іномарку, яка створила аварійну ситуацію. Її водій втік з місця пригоди, каже водій вантажівки.

Аварія на проспекті Бандери біля міського стадіону трапилася сьогодні вранці, повідомляє “20 хвилин“.

– Біля мене їхала чорна іномарка, яка створила аварійну ситуацію, її водій втік з місця ДТП, – розповідає водій ГАЗ 66.

Через іномарку вантажівка зіткнулася з “Сузукі”, розповів водій вантажівки. В “Сузукі” пом’ята дверка і вирвана ручка дверцят.

Через ДТП на проспекті Бандери утворилися затори.

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