На Шептицького “Фольксваген” влетів у “сімку”. ФОТО

22/03/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилась у вівторок, 21 березня, близько 16:10 год. на вулиці Шептицького.

Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська, передає сайт 0352.ua.

Зі слів патрульних, водій “сімки” припаркував свій автомобіль на узбіччі та пішов на ринок купити продукти. Як тільки водій повернувся то побачив, що у його транспортний засіб в’їхала інша автівка.

“У припаркований автомобіль ВАЗ “2107” в’їхав водій “Фольксвагена”, якого розвернуло на 90 градусів та відкинуло на тротуар. Зі слів пасажира та водія авто рухалось зі сторони вулиці Живова по вул Шептицького в сторону Петриків”, – кажуть у поліції.

Однак, за словами водія під час руху на дорогу вибігла жінка і він не впорався із керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Очевидці стверджують, що автомобіль “Фольксваген” значно перевищував дозволену швидкість.