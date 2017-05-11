На сесії Тернопільської міської ради розглянуть питання виділення 84 гектарів землі учасникам АТО

11/05/2017 Розмір тексту:

Одним із головних питань, яке виносяться на чергову сесію Тернопільської міської ради, буде закріплення 84 гектарів землі у напрямку Львівської траси для розподілу її між учасниками АТО.

Зі слів очільника Тернополя, наразі у черзі на отримання земельних ділянок перебувають понад 1400 учасників АТО, тому дане питання є нагальним.

«До цього часу в Тернополі 750 учасників АТО вже отримали земельні ділянки на вул. Микулинецькій, – розповідає Сергій Надал. – Сподіваюся, що завтра депутати мене підтримають та проголосують за питання виділення ще 84 гектарів землі під індивідуальну житлову забудову учасникам АТО».

Міський голова запевняє, що ті учасники АТО, які на даній території отримали земельні ділянки під садівництво від Держгеокадастру, матимуть першочергове право на отримання землі під індивідуальне житлове будівництво.

До слова, виділення земельних ділянок буде проводитися на основі рішень громадських об’єднань учасників АТО.