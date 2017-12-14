На що підуть мільярди гривень з міського бюджету. ВІДЕО

14/12/2017 Розмір тексту:

Зміни до бюджету 2017 року та програму соціально-економічного розвитку на 2018 рік затвердив вчора виконавчий комітет Тернопільської міськради. Так. зокрема, основні зміни стосуються своєчасної виплати заробітної плати всім працівникам бюджетних установ. На це виділено понад 11 мільйонів гривень. Крім того гроші виділені на забезпечення енергоносіїв, компенсацію грошової допомоги окремим пільговим категоріям тернополян, благоустрій. Також виконком затвердив і проект бюджету Тернополя на 2018 рік. Заплановано, що за нього депутати голосуватимуть 15 грудня.

Дохідну частину бюджету міста на 2018 рік планується затвердити в сумі 1 мільярд 677 мільйонів гривень. Видаткову частину, без трансферту з держбюджету – у сумі 1 мільярд 646 мільйонів гривень. Ці гроші підуть насамперед на оплату праці та енергоносіїв, пільгове перевезення, соціальні програми, житлово-комунальне господарство, повідомляє TV-4.

На громадський бюджет передбачено майже 9 з половиною мільйонів гривень. У міськраді вже називають основні галузі, які фінансуватимуть у наступному році. Зокрема, на на утримання освіти заплановано 731 мільйон гривень.

– Перше – це відновлення роботи ДНЗ, які раніше були закриті та відкриття додаткових груп в діючих закладах. Відповідно збільшення місць у комунальних ДНЗ на 200 місць. Наступне – це розширення мережі інклюзивних закладів, придбання комп’ютерних класів і мультимедійних комплексів для закладів освіти, також придбання комп’ютерної техніки.

Сюди увійде також оновлення та встановлення спортмайданчиків, капітальні та поточні ремонти, утеплення фасадів, персональні стипендії. На сферу охорони здоров’я виділено 188 з половиною мільйонів гривень. Здебільшого, вони підуть на проведення ремонтів, придбання медичного обладнання, меблів та білизни. Більше 300 мільйонів гривень спрямують і на сферу житлово-комунального господарства.

– Капітальний ремонт і реконструкція проїжджої частини Гаївського моста, завершення рбіт по дамбі Тернопільського ставу, проведення капітального ремонту тротуарів на 23 вулицях, капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт міжквартальних проїздів, розвиток велоінфраструктури в межах транспортних розв’язок, влаштування дитячих майданчиків.

Понад 71 мільйон виділено на культуру та понад 45 на сферу молоді і спорту. Також у бюджеті заплановані гроші на очищення ставу, термомодернізацію будівель, придбання автобусів і тролейбусів, будівництво нових тролейбусних ліній, виконання проектів та програм. Бюджет Тернополя на 2018 рік депутати прийматимуть 15 грудня на сесії міської ради.