На саме Різдво житель Тернопільщини вчинив страшний гріх

08/01/2017 Розмір тексту:

За місцем проживання покінчив життя самогубством 54-річний житель села Угринь Чортківського району. Цьогорічне Різдво стало останнім в житті чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУНП в Тернопільській області.

До правоохоронців Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря районної лікарні про те, що у власному будинку зі зброї застрелився житель села Угринь.

На місці трагедії поліцейські знайшли та вилучили пістолет невстановленого взірця, найімовірніше часів Другої світової війни та дві гільзи дев’ятого калібру. Вилучене направлено на експертизу.