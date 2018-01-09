На ринку і в маршрутках: на свята в Тернополі орудували крадії

09/01/2018 Розмір тексту:

Впродовж Різдвяний свят від рук кишенькарів потерпіло четверо жителів Тернопільщини. Всі вони через свою недбалість позбулися своїх засобів зв’язку та коштів. Як наслідок зловмисники завдали збитків на суму більше 25 000 гривень.

До Тернопільського відділу поліції звернулось двоє жителів обласного центру. Одна з потерпілих повідомила, що невідома особа викрала її засіб зв’язку марки «Samsung» з кишені верхнього одягу. Подія трапилась на території центрального ринку. Завдані збитки заявниця оцінила в 4 000 гривень.

Ще одного телефону позбулася жителька Тернопільського району під час проїзду в маршрутному таксі. Зловмисник непомітно витяг майно з кишені. Потерпіла виявила відсутність мобільного згодом.

Від рук зловмисників потерпіла й 21-річна мешканка Чорткова. Дівчина позбулася свого гаманця, який зберігала в ранці. Зловмисник збагатився на 18 000 гривень. Заявниця звернулась за допомогою до працівників поліції.

А от один пройдисвіт відповідатиме за свої протиправні дії. Поліцейські Заліщицького відділення поліції впіймали любителя незаконно збагатитись. Жінка викрала з сумки заявниці кошти в сумі близько 3 000 гривень.

Як встановили працівники поліції підозрювана жителька сусідньої області 1973 року народження. Їй загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.