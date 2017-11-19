На ринках Тернополя дорожчають фрукти

19/11/2017 Розмір тексту:

Ринки Тернополя вже заповнили фруктами, характерними для зимового періоду: мандаринами, апельсинами, лимонами. Проте ціни цитрусових цієї осені надзвичайно високі. До прикладу, мандарини вартують до п’ятдесяти гривень за кілограм.

Фрукти цього сезону дорожчі, – констатують продавці. Хоча об’єктивних факторів для підвищення цін немає, – запевняють експерти.

«Валюта хоча і коливається, але стрімкого зросту не спостерігаємо. Думаю, причиною дорожчання фруктів є не що інше, як спекулятивні тенденції», – каже підприємець Іван Бобрик.

Більшість фруктів привозять з Італії, Іспанії та Туреччини. В середньому мандарини нині вартують від 30 до 50 гривень за кілограм, апельсини: 35 – 40 гривень, гранати по 65 за кілограм, ківі – 55 гривень за кілограм. Найдешевші яблука, їх продають приблизно по 15 гривень за один кілограм.

Фахівці управління статистики кажуть: ціна фруктів, порівняно з минулим роком, зросла на 12%.

Софія Романська