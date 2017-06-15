На ринках Тернопільщини будуть шукати домашні “тушонки”

15/06/2017 Розмір тексту:

Доручення щодо вжиття необхідних заходів щодо недопущення поширення ботулізму підписав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець.

Відповідно до документу, структурні підрозділи повинні провести перевірку роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках в частині виконання своїх функцій, в тому числі недопущення до реалізації рибної та м`ясної продукції домашнього виготовлення (втому числі в`яленої), а також зобов`язані інформувати підрозділи Національної поліції щодо наявних місць несанкціонованої торгівлі.

Також в.о. начальників Держпродспоживслужби в районах та м. Тернопіль при виявлені на агропродовольчих ринках фактів надання посадовими особами місць для здійснення продажу продуктів харчування домашнього виробництва, або таких, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, вказувати дирекції ринку та оформляти відповідні заяви для отримання погодження на проведення позапланового інспекторського заходу.

Просимо тернополян уникати споживання рибної та м`ясної продукції домашнього приготування а також, продукції, яка не моє відповідних дозвільних документів чи та, яка продається на стихійних ринках!!!! Підприємці та розповсюджувачі рибної і м`ясної продукції домашнього виготовлення (втому числі в`яленої) про заборону торгівлі даними продуктами харчування повідомлені. Пам`ятайте, що ботулізм поширюється в консервах.