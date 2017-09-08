На Руській мотоцикліст “влетів” у джип. ФОТО

08/09/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 8 вересня, близько 09:15 на вулиці Руській.

Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська, передає 0352.ua.

За словами правоохоронців, 17-річний мотоцикліст не дотримався безпечної дистанції і скоїв аварію із автівкою “Санг Йонг Рекстон”, за кермом якого перебував 26-річний водій.

На порушника складено протокол за ст. 124 КУпАП, вилучено водійське посвідчення.

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