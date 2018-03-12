На “рогатці” горів рейсовий автобус

11/03/2018 0
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На перехресті вулиць Живова-Острозького-Микулинецька-Гайова, на так званій “рогатці”, на підїзді до автококзалу загорівся рейовий автобус.

Вогонь загасили пожежники, повідомляє tenews.org.ua.

На щастя, потерпілих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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