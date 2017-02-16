На пивзаводі знайшли небезпечну заразу, – ЗМІ
16/02/2017 1
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У трьох працівників підприємства “Микулинецький Бровар Плюс” виявили вірусний гепатит А.
За тиждень до інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги та інфекційного відділення Теребовлянської ЦРЛ потрапили троє осіб, які є працівниками ТОВ «Микулинецький Бровар Плюс».
За інформацією медиків, хворих було шпиталізовано в період з 25 січня по 9 лютого, пише сайт “Тернополяни”.
– У всіх трьох лабораторно підтверджено діагноз «Вірусний гепатит А». Форма перебігу хвороби – в 2-х осіб – легкої форми, в однієї особи – середньої форми, – інформують в управлінні з питань цивільного захисту ТОДА.
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Контент-редактор
Коментарі (1)
Богдан16/02/2017
Шановні редактори !!! Перевіряйне інформацію яку подаєте своїм читачам, бо складається враження , що Ваші атори пліткарі або працюють на замовлення!!!