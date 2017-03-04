На птахофермі на Тернопільщині загинуло 50 тисяч курей

04/03/2017 Розмір тексту:

Повідомлення від чергового державної служби надзвичайних ситуацій в області надійшло 3 березня близько 16 години до збаразьких правоохоронців. Він розповів, що на приватній птахофермі у селі Вищі Луб’янки здохло близько 50 тисяч курей.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для з’ясування усіх обставин. За словами власника господарства його працівники забули увімкнути систему кондиціонування в приміщеннях, де вирощували птицю, через що вона і загинула.

Проте самі працівники стверджують, що причиною загибелі курей стало відключення електроенергії, внаслідок чого в кондиціонерах не спрацювала автоматична система увімкнення.

Дану подію внесено до єдиного журналу обліку про скоєння злочинів та правопорушень. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють детальні обставини інциденту, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.