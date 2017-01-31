На проспекті Злуки автомобіль збив пішохода

31/01/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Злуки, неподалік “Універсаму”.

Там щойно автомобіль збив пішохода. При цьому чоловік переходив дорогу пішохідним переходом.

Як повідомляють очевидці, після удару чоловік залишився лежати на проїжджій частині.

Відзначимо, що у цьому місці пішоходи часто потрапляють під колеса автомобілів. Причиною цього є жвавий рух, а також недостатнє освітлення. Особливо ця проблема загострюється в разі погіршення погодніх умов.