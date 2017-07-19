На прощі у Зарваниці побував “десант” політиків

16/07/2017 Розмір тексту:

За неписаним правилом недільна літургія на прощі в Зарваниці є місцем традиційного “паломництва” політиків.

В надії зафіксувати згадку про себе у побожних галичан, з’їжджаються політики різних мастей: від місцевих нардепів до лідерів парламентських партій.

Цього разу дві найбільші партії, які походять з Галичини, – “Свобода” і “Самопоміч” – були представлені першими особами, відповідно, Олегом Тягнибоком і Андрієм Садовим. Про присутність міського голови Львова митрополит Василій Семенюк сповістив зі сцени. Натомість про лідера “Свободи” митрополит забув (або не побачив). До речі, Глава Церкви делікатно обійшов тему світських гостей прощі, віддавши за традицією право оголосити гостей владиці Семенюку.

Іншого дуже відомого в Україні греко-католика Арсенія Яценюка у Зарваниці чомусь цього разу не було. Зате було багато місцевих нардепів від Порошенка. Митрополит у делікатній йому манері надав тернопільському наміснику Президента Степанові Барні можливість зачитати звернення Глави держави до прочан.