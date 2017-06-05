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На прощі у Зарваниці очікують сто тисяч паломників. ВІДЕО
05/06/2017 0
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Близько 100 тисяч паломників очікують 14-16 липня на прощі в Зарваниці цього року.
Про це повідомив під час засідання організаційного комітету з питань проведення Загальнонаціональної прощі у Зарваниці Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк, передає ТВ-4.
Цьогоріч проща приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні.
Влада області пообіцяла під час події забезпечити прочан усім необхідним.
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