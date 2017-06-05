На прощі у Зарваниці очікують сто тисяч паломників. ВІДЕО

05/06/2017 Розмір тексту:

Близько 100 тисяч паломників очікують 14-16 липня на прощі в Зарваниці цього року.

Про це повідомив під час засідання організаційного комітету з питань проведення Загальнонаціональної прощі у Зарваниці Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк, передає ТВ-4.

Цьогоріч проща приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні.

Влада області пообіцяла під час події забезпечити прочан усім необхідним.