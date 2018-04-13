На посаду ректора ТНЕУ – уже троє претендентів

13/04/2018 Розмір тексту:

Троє науковців мають бажання обійняти посаду ректора Тернопільського національного економічного університету.

Офіційним листом від 5 квітня 2018 року Міністерство освіти і науки України внесло до закладу вищої освіти для голосування кандидатури претендентів: Крисоватого Андрія Ігоровича, доктора економічних наук, професора; Ляшенко Оксану Миколаївну, доктора економічних наук, професора; Мартинюка Володимира Петровича, доктора економічних наук, професора.

Андрій Крисоватий є діючим ректором ТНЕУ, контракт якого завершується 16 квітня цього року. Двоє інших кандидатів на посаду є випускниками економічного університету і раніше працювали у рідному вузі на керівних посадах.

Оксана Ляшенко спочатку закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Математика, інформатика та комп’ютерна технікаˮ. Після цього вступила до Тернопільської академії народного господарства, навчання у якій завершила з відзнакою у 1998 році за спеціальністю «Фінанси і кредит». Пізніше працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу Тернопільського національного економічного університету. З вересня 2008 року – на посаді доцента кафедри міжнародного економічного партнерства ТНЕУ. З вересня 2010 року – завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики. Потім була завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації. У жовтні 2017 року звільнилася із займаної посади.

Сорокарічний Володимир Мартинюк закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства у 1998 році. Після закінчення вузу працював викладачем економічних дисциплін Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя і паралельно навчався в аспірантурі цього ж закладу. Потім перейшов на роботу до рідного вишу. З 2002 до 2008 працював на посадах старшого викладача, доцента кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету. У 2008-2011 роках – докторант цієї ж кафедри. У 2012-2017 роках – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності. А з вересня 2017 року – професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка».

– Оксана Ляшенок і Володимир Мартинюк пропрацювали у нас років 15, свого часу завідували кафедрами, – розповів перший проректор Микола Шинкарик, Голова організаційного комітету з проведення виборів ректора Тернопільського національного економічного університету. – Потім вирішили перейти в інше місце і перейшли, згідно поданих заяв. Оксана Ляшенко не працює у нас з кінця жовтня 2017 року, працює зараз в іншому вузі, в якому точно не знаю. На їх бажання очолити вуз колектив відреагував спокійно. Адже кожен, хто має звання доцента та 10 років науково-педагогічного стажу і володіє державною мовою може подавати документи на зайняття посади ректора. Це нормальний процес, який забезпечує відкритість і демократичність, однакові можливості для всіх.

Загальна зустріч претендентів на посаду ректора із колективом та студентами відбудеться 16 квітня о 16.00 в актовому залі центрального корпусу університету. Якщо кандидати виявлять бажання зустрітися з працівниками і студентами ще додатково, то буде сформований окремий графік таких зустрічей. Також за десять днів до виборів вони повинні оприлюднити на офіційному сайті навчального закладу свої виборчі програми. Вибори ректора ТНЕУ відбудуться 25 квітня.

Ольга Трач