На посаду ректора педуніверситету претендує “аж” один кандидат

28/10/2017 Розмір тексту:

Доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Богдан Буяк став єдиним кандидатом на посаду ректора навчального закладу.

Офіційне повідомлення про це в університет надіслали з Міністерства освіти і науки України.

25 жовтня у педагогічному відбулося чергове засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора. Участь у ньому взяв і Богдан Буяк. У своєму виступі він запропонував провести зустріч із працівниками і студентами 30 жовтня 2017 року о 14.30 в актовій залі університету. Члени організаційного комітету підтримали його пропозицію одноголосно. Також зареєстрували двох спостерігачів на виборах ректора від кандидата на посаду. Ними стали депутат міської ради, провідний фахівець із зв’язків з громадськістю відділу у справах молоді Андрій Грицишин та професор, завідувач кафедри машинознавства і транспорту ТНПУ Валерій Федорейко.

На засіданні оргкомітету затвердили також загальний список виборців ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка із 649 осіб. З них 487 осіб – це наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, 64 особи – представники з числа інших працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, 98 осіб – представники з числа студентів денної форми навчання. Нагадаємо, вибори відбудуться 8 листопада у фойє головного корпусу. Щоб стати ректором Богдану Буяку необхідно буде набрати понад 50% голосів від загальної кількості тих, хто візьме участь у виборах.

Ольга Трач