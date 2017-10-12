На посаду мера Зборівської громади – 8 кандидатів

11/10/2017 Розмір тексту:

Завершилася реєстрація кандидатів на посаду голови Зборівської міської об’єднаної територіальної громади.

На міську булаву 8 претендентів – 4 кандидатів висунули партії та 4 – самовисуванці. Наразі все виглядає так, що боротьба за перемогу буде точитися між діючим мером Зборова Русланом Максимівим та заступником голови РДА Олександром Парацієм. Першого висунув у мери Блок Петра Порошенка, інший – незважаючи на високу посаду у виконавчій владі, представляє опозиційну “Батьківщину”. З інших шести кандидатів малоймовірно, що хтось може кинути виклик цим двом. Записалися поборотися за мерську булаву також самовисуванці – безробітний із Золочева Олег Гаврилишин, викладач фізкультури Олег Клапач, безробітний з Тернополя Віталій Кобилецький, безробітна з Жидачева Ірина Манько та ще два висуванці політичних партій – юрист Роман Переймибіда з “Самопомочі” та підприємець Віктор Гуртовенко з партії “Громада і закон”.

До гучного скандалу між головою Зборівської Ігорем Яворським та першим заступником Михайлом Бігусом виглядало на те, що у кандидата від влади не повинно виникнути проблем з продовженням повноважень. Загалом Максимів мав непогану репутацію у Зборові. Однак скандал між першими особами району розвернув ситуацію в інший бік. Конфлікт виніс на поверхню неприємну політичну кухню владної верхівки. Це значно посилило шанси ставленника “Батьківщини”, яка традиційно має підтримку на Зборівщині, особливо у сільських округах.

Цікаво, що свої списки до ради Зборівської міської ОТГ висунуло аж 14 партій. Закрили всі 26 округів – БПП і “Батьківщина”. Впритул до цього показника підійшли Аграрна партія та партія Наливайченка “Справедливість”. Перша, зважаючи на присутність у цій частині області інтересів відомого аграрія і мецената Івана Чайківського, може зібрати непоганий електоральний урожай.

Також список із 6 кандидатів подав “Рух нових сил Михайла Саакашвілі”.

Детальний аналіз усіх списків та перелік перефарбованих регіоналів, які йдуть на зборівські вибори в одній з найближчих публікацій.