На посаду директора лялькового театру претендує двоє кандидатів

26/06/2018 Розмір тексту:

Конкурс на заміщення вакантної посади директора театру-художнього керівника Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки триває у Тернопільській обласній раді. Оголосили його 18 травня і впродовж місяця бажаючі очолити цей заклад мали можливість подати необхідні документи конкурсній комісії. А вже 27 червня о 10.00 в обласній раді пройде перше засідання конкурсної комісії з обрання директора лялькового театру.

Документи на конкурс подали двоє осіб: діючий директор Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Іван Шелеп та художній керівник власного театру «ТеатРоК» в Одесі Олексій Коломійцев.

Іван Шелеп закінчив акторський факультет Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, за освітою – актор театру і кіно. Після служби в армії, у 1985 році, його із Київського театру поезії перевели на роботу у тернопільський драмтеатр. А через три роки він перейшов працювати заступником директора у Тернопільський обласний ляльковий театр. У 1997 році, після реорганізації закладу, його призначили на посаду художнього керівника Тернопільського обласного театру актора і ляльки. І цю посаду він обіймає вже понад 20 років.

– Претендую на посаду директора-художнього керівника Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, оскільки вся моя трудова діяльність пройшла в цій установі, – написав у своєму мотиваційному листі Іван Шелеп. – Враховуючи, що основним завданням театру є популяризація лялькового мистецтва, відродження української національної культури та духовності, естетичного виховання підростаючого покоління, вектор планування репертуарної політики спрямовував на вимогу часу. За час своєї діяльності зберіг творчий потенціал театру та долучився до розширення репертуарної палітри української, світової та сучасної драматургії. Досвід роботи в колективі також направляв на професійний підбір, творче вдосконалення та раціональне використання кадрового потенціалу. Шанований колектив, творчість і професійний рівень театру для мене важливі, я і надалі свій досвід і вміння спрямовуватиму на нові творчі плани, робитиму все можливе для визнання та нових досягнень.

За час керівництва Івана Шелепа театр отримав статус «академічний», чотирьом працівникам присвоєно почесні звання «Заслужений артист України» та «Заслужений працівник культури України». Колектив є багаторазовим дипломантом та лауреатом всеукраїнських та міжнародних фестивалів театрів ляльок. Як керівник він дбав і дбає про матеріально-технічне забезпечення театру та належний стан усіх приміщень закладу. У 2011 році Івану Шелепу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», у 2015-му отримав орден «За заслуги» III ступеня.

Олексій Коломійцев родом із Нікополя Дніпропетровської області. Закінчив Дніпропетровське музичне училище імені Глінки за спеціальностями «гітара» та «вокал». Потім навчався у Харківському державному національному університеті мистецтв імені Котляревського на театральному та вокальному факультетах. У 2002-2005 роках Олексій Коломійцев працював головним режисером Харківського театру музичної комедії. З 2006 до 2015-го був композитором та аранжувальником у компанії «Graviteam», яка створювала комп’ютерні ігри. У 2012-2013 роках був художнім керівником Полтавського академічного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя, у 2014-2015 – директором Львівського драматичного театру імені Лесі Українки. А у 2015-му заснував свій власний театр в Одесі «ТеатРоК». Є художнім керівником, композитором, автором і режисером цього театру.

Олексій Коломійцев є режисером понад 20-ти вистав у театрах Дніпра, Донецька, Каменського, Одеси, Харкова, Львова. Написав мюзикли: «Divka», «Пригоди Мюнхгаузена в Україні», «Фемінізм по-українськи», «Синя Борода», рок-опери: «Вівісекція», «Ірод», лайт-опери: «Легенда про Тараса», «Марія Стюарт» та інші. Має ряд нагород різних музичних конкурсів та театральних фестивалів.

– Я маю дві вищі освіти та багаторічний досвід керування державними театрами в якості директора, художнього керівника та головного режисера, мистецькими проектами в якості режисера, директора та адміністратора, – зазначив у своєму мотиваційному листі Олексій Коломійцев. – Багато з цих проектів мали резонансні оцінки у ЗМІ та успіх у мистецькому середовищі. Крім того, я є автором багатьох музично-драматичних творів, дев’ять з яких «йшли» або «йдуть» у різних театрах України. Вважаю, що мої кваліфікація та досвід відмінно підходять для цієї вакансії, і буду дуже радий отримати можливість працювати на користь Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки.

Більше відомостей про кандидатів можна дізнатися тут. Засідання конкурсної комісії відбудеться у 532 кабінеті обласної ради.

Ольга Трач