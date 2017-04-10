На полях “Мрії” картопля уже “перезимувала” і досі не зібрана. ФОТО, ВІДЕО

«Мрія» Саймона Черняхівського без відома селян продовжила договори оренди на їх паї, хоча обробляти ці паї, здається, не збирається, повідомляє сайт Тернополяни.

На околицях села Васильківці селяни показують свої поля. На кількох сотнях гектарів землі «перезимувала» картопля. В той час, як у нашій країни йдуть військові дії, волонтери збирають з миру по нитці, а люди знаходяться на межі бідності – аграрій, який в області має найбільше орендованих паїв, їх не обробляє. Та найбільше від безвідповідального орендатора потерпають селяни. Незнайомий їм «пан» без їх відома продовжив договори оренди на землю, а тепер кинув її напризволяще.

– Подивіться на ці великі гектари землі, які люди обробляли, трудились та якими жили. Тепер ця вся земля заросла бур’янами. Ось в мене в руках корч картоплі – вона зігнила. Гектари бараболі, кукурудзи, сої – все зігнило. Тобто людська робота та старання були даремні. Землю, яку ми віддали на паї ніхто не обробляє. Що це за господар такий? Він мало того, що землю собі забрав, навіть не питав чия вона, людям не заплатив і тепер не хоче її повертати. Це може прозвучати грубо, але таке враження, що він нас за людей навіть не вважає. Раніше мій пай був у Івана Гути, який завжди обробляв поля, завжди платив селянам за землю і люди були задоволені. Зараз земля не обробляється, мені страшно дивитись на наші паї, ми хочемо землю віддати Гуті, – говорить Василь Заболотний.

– Від такого просто серце крається. Як можна було таке допустити? В нас є й такі, особливо старші, люди, які навіть не мають картоплі, такі, що все віддали і зараз навіть з ліжка не можуть стати і не мають, що їсти. Наші землі без нашого відома просто забрали і так їх занапастили. А скільки сюди вкладалось праці та зусиль і скільки збитків завдали, скільки землі пропало. Ми просто хочемо повернути наші паї назад, – обурюється Ольга Ващишина.

Проте не лише даремне використання землі тривожить селян, але і наслідки, які це може причинити.

– Страшно, душа розривається, бо це ж наша земля, наші паї, ми думали, що господар взяв її, а тут бачите, що робиться. Ця земля тепер може бути хворобами заражена і навіть поки неясно, яку взагалі картоплю він садив. Тут взагалі треба, щоб експертизу провели, бо навіть і як захочемо тут щось садити, врожайності вже такої не буде, – переконана Ганна Ляненко.

«Слава» агрохолдингу дійшла вже і до владних кабінетів. На колегії голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна та директор департаменту агропромислового розвитку Віталій Луй наголосили на тому, що компанія, яка в області має найбільшу кількість орендованих земель, близько 15% від усього фонду, так безвідповідально нею розпоряджається. І поки «Мрія» «малює» у своїх звітах прибутки, рекламує себе як лідера агрогалузі України, орендована земля у час кризи – занепадає, а її власників обманює умілий «експерт».